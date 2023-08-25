Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ: Украинская каяк-четверка завоевала бронзу и лицензию на ОИ

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ / Getty Images

23 августа в немецком Дуйсбурге стартовал чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

В течение пяти дней участники разыграют 30 комплектов наград и 162 олимпийские лицензии среди спортсменов на Олимпийские игры.

Украину на турнире представляют 32 спортсмена, среди которых 19 мужчин и 13 женщин.

ISPORT предлагает ознакомиться со списком всех украинцев, которые завоевали медали на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ.

Все медали Украины на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Золото:

Серебро:

Бронза:

Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семикин (каяк-четверка, 500 м)

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