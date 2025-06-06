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Украинские легкоатлеты попали под росийский обстрел Луцка

Город как раз принимает чемпионат Украины.
Вчера, 15:57       Автор: Андрей Безуглый
/ ГСЧС Волыни
/ ГСЧС Волыни

Украинские легкоатлеты чуть было не пострадали в результате обстрела террористами.

5-7 июня в Луцке проходит чемпионат Украины по легкой атлетике, на котором спортсмены борются за путевки на командый Евро.

В ночь на пятницу, 6 июня, росияне устроили очередной масштабный обстрел, в результате которого пострадал и Луцк.

"Шахеды и ракеты летали, начиная примерно с 3:30 утра. Их было слышно во всем городе, рядом с одним из мест проживания спортсменов было несколько попаданий – в соседний дом и двор, что нанесло серьезные разрушения гостинице.

Спортсмены, к счастью, во время обстрелов были в коридоре, и соблюдение правил безопасности спасло им жизнь", – рассказал генеральный секретарь ФЛАУ Алексей Касьянов. 

Отметим, что среди присутствующий в Луцке спортсменов были и многие, кто уже неоднократно представлял и представляет Украину на международной арене.

Согласно последним сообщениям ГСЧС количество пострадавших в Луцке составляет 27 человек.

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