Динь Лижэнь стал новым чемпионом мира по шахматам

Китайский гроссмейстер все же обыграл росиянина.

В Астане завершился шахматный поединок за мировоую корону между китайцем Дином Лижэнем и росиянином яном непомнящим.

Китайский гроссмейстер в тай-брейках все-таки выборол звание нового чемпиона мира. Напомним, что летом 2022 года Магнус Карлсен отказался от защиты титула.

После 14-ти партий счет был 7:7, потому сегодня шахматисты отыграли тай-брейки с сокращенным временем. Четыре партии были сыграны с лимитом времени в 25 минут, и одна с 10-ю секундами на ход.

В трех партиях Лижэнь и непомнящий расписали ничьи, а в последней китаец наконец выиграл, играя черными фигурами.

Шахматисты поделят призовой фонд в 2 млн евро по пропорции 55:45. Динь Лижэнь стал 17-м чемпионом мира и первым представителем Китая, которому покорилась мировая шахматная корона.