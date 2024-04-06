Александр Свищев назвал лидеров Суперлиги по водному поло сезона-2023/2024

Третий тур чемпионата Украины среди команд мужской Суперлиги, завершился в Каменском. На данном этапе чемпионата команды групп А и Б боролись между собой. Соревнования продолжались четыре дня - с 28 по 31 марта.

Президент федерации водного поло Украины Александр Свищев рассказал, о том, что лидерство чемпионата Украины удерживает ВК «Динамо» Львов», а вот за второе место борьба насыщенная - на «серебро» претендуют НТУ «ХПИ-ШВСМ» г. Харьков и ШВСМ «ВК Мариуполь». Харьков и ШВСМ «ВК Мариуполь». У них после десяти матчей по 21 очку.

«Болельщиков ожидает большое количество хороших и интригующих поединков, в следующем туре, поэтому планируем делать прямые трансляции. Понимаем, что на трибунах может быть ограниченное количество людей из-за войны, поэтому будет возможность смотреть матчи онлайн», - рассказал Александр Свищев.

Главный судья ІІІ тура чемпионата Украины Валерий Завизион отметил, что был удивлен тем, как вырос уровень игры команд, а также отметил, что появилась интрига в борьбе за второе место.

«Львов как был в лидерах, так и остался. А вот кто станет серебряным призером - решится на четвертом туре. ШВСМ «ВК Мариуполь», НТУ «ХПИ-ШВСМ», «ЛФКС-Акватико», «КИВС», сборная Закарпатской области в этом туре продемонстрировали много борьбы с разницей в один-два гола. Следующий тур должен быть очень интересным», - Валерий Завизион.

Третий тур Суперлиги, в котором были команды из двух групп: «А» и «Б», очень хорошо продемонстрировал борьбу за первую четверку, которая и будет бороться за медали чемпионата. Со второго по шестое места команды ведут борьбу и заметна конкуренция в бассейне. Интрига за второе место особенно чувствуется.

Александр Свищев отметил, что несмотря на изменения в составе и существенное омоложение команды ВК «Динамо» Львов» сегодня - абсолютный лидер Суперлиги по водному поло сезона 2023/2024. Сейчас можно сказать, что чемпионат по водному поло застыл на определенном уровне, из-за войны многие ватерполисты не в состоянии играть. Многие спортсмены служат в Вооруженных Силах Украины, а молодые ватерполисты находятся за рубежом.

«Обидно, что многие молодые ватерполисты сейчас находятся заграницей. С одной стороны - это опыт для молодых игроков в европейских командах, с другой - именно молодое поколение имело бы возможность уже демонстрировать свои умения, выступая за различные команды Суперлиги и составлять конкуренцию опытным игрокам. Из позитива - многие игроки, которым сейчас за 30, вернулись к занятиям водным поло. Сейчас с нетерпением жду следующего четвертого тура мужской Суперлиги», - подытожил президент федерации водного поло Украины Александр Свищев.

Александр Юрьевич Свищев считает, что спортсмены должны не только соревноваться в Украине, но и выезжать на соревнования за границу, показывать мощь, несокрушимость украинского народа.

«Мы должны показывать наш спортивный фронт, как мы боремся и приближаем победу», - добавил президент ФВПУ.

Ранее, благодаря инвестициям украинского бизнесмена и президента федерации водного поло Украины Александра Свищева и его желанию сделать пространство для отдыха и спорта для детей во Львове состоялось открытие теннисных кортов в спортивно-развлекательном центре «LEOLAND». В СРЦ соединились активный отдых и профессиональные занятия различными видами спорта.

Александр Свищев рассказал, что сегодня в «LEOLAND» проходят соревнования по теннису разных возрастных категорий. А с открытием СРЦ «LEOLAND» во Львов вернулись крупные турниры по теннису, теперь они проходят каждый месяц. В спорткомплексе уже состоялись чемпионаты Украины среди детей и взрослых, которых во Львове не было более десяти лет. Появление нового комплекса дало возможность заниматься теннисом и проводить турниры круглый год.

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