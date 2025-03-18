Украинская гимнастка в 19 лет завершила карьеру из-за проблем со здоровьем

Украинская гимнастка Алина Мельник решила завершить выступления на профессиональном уровне. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

По словам 19-летней экс-спортсменки, решение принято в связи с проблемами со здоровьем, которые не совместимы с дальнейшим продолжением карьеры.

"Решение о завершении спортивной карьеры стало крайне непростым. Здоровье больше не дает мне заниматься любимой гимнастикой. Я чувствовала, что Олимпийские игры - это мой последний выход на ковер.

Прошло не все так, как было у меня в планах, однако многие свои мечты я осуществила", - написала Мельник.

Алина дважды становилась призером чемпионатов Европы и выигрывала бронзу чемпионата мира в групповых упражнениях.

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