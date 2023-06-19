Украинские дзюдоисты выиграли медальный зачет Кубка Европы перед стартом Европейских Игр

Наши спортсмены завоевали четыре золотых медали.

В словенском городе Подчетртек состоялись соревнования по дзюдо в рамках Кубка Европы, на котором выступила и украинская команда.

По итогам соревнований украинцы завоевали 13 медалей: 4 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых, что позволило им занять первое место в общекомандном медальном зачете.

Медалисты из Украины

Золото:

Назар Висков (до 60 кг),

Каро Марандян (до 66 кг),

Сергей Неботов (до 73 кг),

Станислав Гунченко (до 90 кг);

Серебро:

Вадим Чернов (до 66 кг),

Игорь Цуркан (до 81 кг),

Анастасия Антипина (до 63 кг);

Бронза:

Денис Тупицкий (до 60 кг),

Александр Кошляк (до 73 кг),

Даниил Гуцол (до 100 кг),

Алексей Моисеев (от 100 кг),

Анастасия Суперсон (до 48 кг),

Кристина Гоман (от 78 кг).

Напомним, что уже на этой неделе стартуют третьи Европейские Игры, на которых выступят некоторые из дзюдоистов[/link_local]], которые завоевали медали на этом Кубке Европы.