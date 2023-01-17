Бывшему бойцу UFC грозит до 50 лет тюрьмы

Бывшему бойцу UFC Фил Барони грозит тюремное заключение.

Как сообщает журналист ESPN Карлос Контрерас Легаспи, 46-летний Барони поссорился с девушкой, которая созналась ему в измене. Пара выясняла отношение, в результате чего Фил убил возлюбленной. После случившегося, он сам явился в полицейский участок.

Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили погибшую в крови со множественными синяками и ссадинами.

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По информации источника, Фил был доставлен в Тепик, административный центр штата Наярит, где сейчас содержится в государственной тюрьме.

Слушание по его делу состоится в понедельник. Если его вина будет доказана, то приговор - от 30 до 50 лет.

Ранее сообщалось, что бывший игрок ПСЖ и сборной Камеруна умер в возрасте 40 лет.