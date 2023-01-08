Топовый легковес UFC раскритиковал Дану Уайта за драку с женой

Топовый легковес UFC Дастин Порье высказался о драке президента промоушена Даны Уайта со своей женой.

"Никогда нельзя поднимать руку на женщину. Не представляю, какие последствия могут возникнуть, когда кто-то его уровня управляет этим бизнесом и делает такое.

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Понятия не имею, но это точно выглядит плохо", – сказал Порье в интервью BJPenn.

Напомним, в состоянии алкогольного опьянения Уайт что-то сказала своей жене Энн, за что супруга дала ему пощечину. В ответ женщина также получила пощечину, после чего между парой началась драка.