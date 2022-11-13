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Порье признался, что боялся биться с Чендлером

Американец высказался о своей победе.
Сегодня, 13:47
Порье - Чендлер / Getty Images
Порье - Чендлер / Getty Images

Топовый легковес UFC Дастин Порье прокомментировал результат боя с Майклом Чендлером в рамках UFC 281.

"Эй, Майк! Невзирая ни на что, никакого неуважения, брат. Ты – воин, ты отлично показал себя.

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Я боялся с тобой биться. Ну, знаешь, в правильном ключе. Понимаешь? Этот страх подпитывал меня", – сказал Порье после боя.

Напомним, Дастин одержал победу удушающим приемом над Чендлером в третьем раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дастин Порье майкл чендлер

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