Пошел ва-банк и не прогадал: Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде, став новым чемпионом UFC в среднем весе

В главном бое турнира UFC 281 в Нью-Йорке чемпион среднего веса Исраэль Адесанья защищал свой титул против Алекса Перейры.

В первом раунде бойцы долгое время играли в "шахматы", пытаясь постепенно нащупать темп и не попасться под тяжелые удары оппонента. Яркой стала лишь концовка пятиминутки, где Адесанье не хватило всего пару секунд для того, чтобы нокаутировать Перейру.

Второй раунд уже прошел с небольшим перевесом в пользу бразильца. Ему удалось нанести пару опасных ударов в голову, заставив чемпиона отойти назад.

В третьей пятиминутке Адесанья решил использовать один из своих козырей, а именно борьбу. Исраэль провел красивый тейкдаун, а после контролировал Перейру на канвасе до конца раунда.

Очередные пять минут вновь прошли в "шахматном" стиле. Бойцы подустали и стали более осторожно идти вперед, при этом беречь силы пришлось до пятого раунда, который решал судьбу боя.

Перейра в последнем раунде решил пойти ва-банк и ошарашить своего оппонента градом тяжелых ударов. Бразилец нанес немало точных ударов в челюсть Адесаньи, заставив судью оставить бой.

Таким образом, Алекс Перейра прервал давнюю гегемонию Исраэля в среднем весе, став новым чемпионом UFC.

Ранее сообщалось, что Чжан Вейли - новая чемпионка UFC в минимальном весе.