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Чжан Вейли - новая чемпионка UFC в минимальном весе

Представительница Китая одолела Эспарсу благодаря навыкам в грэпплинге.
Сегодня, 07:17
Вейли - Эспарса / Getty Images
Вейли - Эспарса / Getty Images

В ночь с 12 на 13 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся бой в рамках турнира UFC 281, где Карла Эспарса защищала свой титул в минимальном весе против Чжан Вейли.

Первый раунд между двумя оппонентками был весьма вязким. Обе соперницы пытались из стойки перейти в партер, однако ни к чему это не привело, кроме унынию фанатов.

Уже во втором раунде стал известен победитель. Вейли смогла взять на удушающий действующую чемпионку. Эспарса не смогла выбраться из захвата, ввиду чего ей пришлось сдаться.

Таким образом, китаянка вернула себе титул UFC в женском минимальном весе, который не так давно проиграла Роуз Намаюнас.

Ранее сообщалось, что Порье одержал над Чендлером победу удушающим приемом.

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