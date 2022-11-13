Порье одержал над Чендлером победу удушающим приемом

В ночь с 12 на 13 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся бой топовых легковесов на турнире UFC 281. Второй номер рейтинга Дастин Порье противостоял пятому по счету бойцу в своем весе Майклу Чендлеру.

Бойцы с первых секунд поединка пошли вперед, а номинальный андердог подрубил свою "мельницу", чуть не отправив в нокаут оппонента. Порье сумел отойти к середине первого раунда, начав прессинговать соперника. На этот раз Чендлер чуть не ушел спать, однако бойца спас гонг.

Второй раунд был более скучным. Майкл почти все пять минут провел за спиной оппонента, пытаясь взять его на удушающий, однако Дастин дотерпел до гонга.

Судьба боя решилась в третьем раунде. Порье взял пример с Чендлера и решил уйти в борьбу. Американец не прогадал и смог закрыть удушающий со спины, заставив соперника сдаться.

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