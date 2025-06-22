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Ястремская проиграла в финале турнира в Ноттингеме

Украинка уступила Маккензи Кесслер.
Сегодня, 17:32       Автор: Василий Медвидь

В рамках финала турнира в Ноттингеме Даяна Ястремская встретилась с Маккензи Кесслер.

Поединок был прерван в течение первого сета при счете 2:4 из-за дождя.

В конце концов, после возобновления Кесслер довела партию до победного конца - 4:6.

Во втором сете Маккензи также переиграла украинку. Эта партия закончилась со счетом 5:7.

Даяна Ястремская - Маккензи Кесслер 4:6, 5:7

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