Украинка стала финалисткой Уимблдона в возрастной категории до 14 лет
София Белинская показывает хороший потенциал.
Украинка София Белинская достигла серьезных высот.
13-летняя спортсменка прошла в финал Уимблдона в возрастной категории до 14 лет. Белинская в полуфинале одолела представительницу Кореи Ери Хонг.
В финале Софии будет противостоять японка Сакино Миязава.
Стоит отметить, что у девушки есть брат Вячеслав Белинский, который также выступает в теннисе, занимая 539 место в рейтинге ATP.
Также стоит сказать, что сегодня состоится финал Уимблдона в женском одиночном разряде между полячкой Игой Швьонтек и американкой Амандой Анисимовой.
Напомним, ранее сообщалось, что легендарная теннисистка вернется в профессиональный спорт.
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