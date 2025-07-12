Украинка стала финалисткой Уимблдона в возрастной категории до 14 лет

Украинка София Белинская достигла серьезных высот.

13-летняя спортсменка прошла в финал Уимблдона в возрастной категории до 14 лет. Белинская в полуфинале одолела представительницу Кореи Ери Хонг.

В финале Софии будет противостоять японка Сакино Миязава.

Стоит отметить, что у девушки есть брат Вячеслав Белинский, который также выступает в теннисе, занимая 539 место в рейтинге ATP.

Также стоит сказать, что сегодня состоится финал Уимблдона в женском одиночном разряде между полячкой Игой Швьонтек и американкой Амандой Анисимовой.

Напомним, ранее сообщалось, что легендарная теннисистка вернется в профессиональный спорт.

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