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Винус Уильямс выступит на "полутысячнике" в США

Легендарная американка все же возвращается на корт.
Сегодня, 22:13       Автор: Антон Федорцив
Винус Уильямс / Getty Images
Винус Уильямс / Getty Images

Семикратная победительница Grand Slam Винус Уильямс возобновит профессиональную карьеру. Американская теннисистка примет участие в Washington Open, сообщает официальный X турнира.

Организаторы соревнований предоставили уайлд-кард 45-летней спортсменке. Уильямс-старшая не выступала на официальном уровне с весны 2024 года. В этом году она получила приглашение в Индиан-Уэллс, но впоследствии отклонила его.

Американка прекратила регулярные выступления на профессиональном уровне в сезоне-2023. В общей сложности Винус Уильямс в одиночном разряде завоевала 49 титулов. Последний трофей она выиграла в 2016 году, а в 2017-м проиграла три финала.

Напомним, полячка Ига Швентек установила уникальное достижение женского тура.

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