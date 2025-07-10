Швентек установила уникальное достижение женского тура

Бывшая первая ракетка мира Ига Швентек пробилась в финал Уимблдонского турнира. Она стала единственной действующей теннисисткой с финалами мэйджоров на всех покрытиях, сообщает OptaAce.

Полячка впервые сыграет решающий матч в пригороде Лондона. Раньше она четыре раза играла в финалах Ролан Гаррос (грунт), а также однажды – на US Open ("хард"). Швентек выиграла все титульные поединки мэйджоров.

Финал Уимблдона-2025 запланирован на 12 июля. Соперницей польской теннисистки в финале будет американка российского происхождения Аманда Анисимова. Этот поединок станет первым очным для финалисток.

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