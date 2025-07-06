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Ястремская поделилась планами на продолжение сезона-2025

Отечественная теннисистка недолго будет отдыхать.
Сегодня, 16:54       Автор: Антон Федорцив
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинка Даяна Ястремская завершила выступления на Уимблдоне после 3-го раунда. В дальнейшем третья ракетка Украины продолжит выступления на континенте, сообщает BTU.

"Я должна была играть в Гамбурге, а потом в Праге. Но я пока из Лондона улететь не могу, билетов на ближайшее время нет, сейчас решаем этот вопрос. Мне нужно восстановить спину и немного колено", – рассказала Ястремская.

Грунтовый Hamburg Open начнется 14 июля и продлится неделю. В свою очередь Prague Open на "харде" запланирован на 21-26 июля. Последний мэйджор года – Открытый чемпионат США – продлится две недели на рубеже лета и осени.

Тем временем украинка Людмила Киченок пробилась в 1/8 финала парного разряда Уимблдонского турнира.

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