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Украинка проиграла в финале Уимблдона U-14

София Белинская не смогла одержать победу.
Сегодня, 17:59       Автор: Василий Медвидь

В рамках финала Уимблдона U-14 украинка София Белинская сыграла с японкой Сакино Миязави.

Судьба противостояния решилась в двух сетах и тай-брейке. Первый сет взяла Белинская, а второй Миязави.

В тай-брейке Сакино оказалась сильнее Софии, победив со счетом 10:5.

Уимблдон в возрастной категории до 14 лет проводится с 2022 года. Представители Украины принимают в нем участие впервые.

Напомним, ранее Свёнтек стала победительницей женского одиночного разряда Уимблдона.

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