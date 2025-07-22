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Костюк назвала свою самую большую спортивную мечту

Марта хочет подняться на первое место в мировом рейтинге.
Сегодня, 18:05       Автор: Василий Медвидь

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своих спортивных целях.

По словам девушки, она мечтает выиграть один из турниров серии Grand Slam и подняться на первую строчку мирового рейтинга WTA.

"Моя самая большая мечта в теннисе - это выиграть турнир Большого Шлема и стать первой ракеткой мира.

Однако, возможно, есть что-то большее, чем личные достижения: я мечтаю сделать теннис как доступным и популярным в Украине. И, если уже глобально, - хочется изменить мир к лучшему не только с помощью спорта", - сказал Костюк в интервью Sport-express.

Напомним, что ISPORT имеет результаты всех матчей Марты Костюк.

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