iSport.ua
Русский Українська

"У нас есть договоренность": Костюк рассказала, что может сделать, если выиграет US Open

Марта пообещала сюрприз.
Вчера, 22:32       Автор: Василий Медвидь

Теннисистка Марта Костюк поделилась своими ожиданиями от US Open.

По словам Костюк, полуфинал был бы для нее отличным результатом, и она верит, что это возможно.

 Сейчас я хорошо работаю и вижу свой прогресс. Мне нравится не только то, что видно на корте, но и те внутренние победы, которые остаются «за кадром». Их видит моя команда, мои близкие, и для меня это очень ценно.

Верю, что все движется в правильном направлении, и очень хочу, чтобы это произошло уже на US Open. У меня есть все возможности пройти как можно дальше, но стоит помнить, что с другой стороны сетки — тоже соперница. Я не играю сама с собой.

Я считаю, что да — есть шанс пройти в полуфинал. Этот результат будет для меня замечательным. Турниры Grand Slam дают особую мотивацию, пройти в полуфинал и установить личный рекорд будет для меня шагом вперед».

Также Марта рассказала, что имеет договоренность сделать что-то особенное, если ей удастся выиграть турнир.

«Сделаю ли я что-то необычное, если выиграю? Да, у меня уже есть договоренность с командой. Если я выиграю, вы узнаете, пока это будет сюрпризом!», - заявила Костюк.

Напомним, ранее Марта рассказала о своих спортивных мечтах.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бенфика договорилась о возвращении своего провалившегося воспитанника Бенфика договорилась о возвращении своего провалившегося воспитанника
Хамрун - Динамо: Видеообзор матчу Лиги чемпионов Хамрун - Динамо: Видеообзор матчу Лиги чемпионов
Астон Вилла отреагировала на смерть легендарного музыканта Астон Вилла отреагировала на смерть легендарного музыканта
Атлетико оформил трансфер олимпийского чемпиона Атлетико оформил трансфер олимпийского чемпиона

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: первый матч Динамо в квалификации Лиги чемпионов, плей-офф женского Евро
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Европа23:58
Бенфика договорилась о возвращении своего провалившегося воспитанника
Лига Чемпионов23:49
Хамрун - Динамо: Видеообзор матчу Лиги чемпионов
Европа23:20
Астон Вилла отреагировала на смерть легендарного музыканта
Европа23:04
Атлетико оформил трансфер олимпийского чемпиона
Европа22:40
Два игрока претендуют на "десятку" в Реале
Теннис22:32
"У нас есть договоренность": Костюк рассказала, что может сделать, если выиграет US Open
Лига Чемпионов21:58
Динамо уверенно победил Хамрун в первом матче
Европа21:45
Легенда Баварии раскрикитиковал Бундеслигу после трансфера Виртца
Футбол21:25
Роналдо может купить клуб, где он закончил свою карьеру
Европа21:14
Брентфорд может потерять и второго нападающего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK