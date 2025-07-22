"У нас есть договоренность": Костюк рассказала, что может сделать, если выиграет US Open

Теннисистка Марта Костюк поделилась своими ожиданиями от US Open.

По словам Костюк, полуфинал был бы для нее отличным результатом, и она верит, что это возможно.

Сейчас я хорошо работаю и вижу свой прогресс. Мне нравится не только то, что видно на корте, но и те внутренние победы, которые остаются «за кадром». Их видит моя команда, мои близкие, и для меня это очень ценно.

Верю, что все движется в правильном направлении, и очень хочу, чтобы это произошло уже на US Open. У меня есть все возможности пройти как можно дальше, но стоит помнить, что с другой стороны сетки — тоже соперница. Я не играю сама с собой.

Я считаю, что да — есть шанс пройти в полуфинал. Этот результат будет для меня замечательным. Турниры Grand Slam дают особую мотивацию, пройти в полуфинал и установить личный рекорд будет для меня шагом вперед».

Также Марта рассказала, что имеет договоренность сделать что-то особенное, если ей удастся выиграть турнир.

«Сделаю ли я что-то необычное, если выиграю? Да, у меня уже есть договоренность с командой. Если я выиграю, вы узнаете, пока это будет сюрпризом!», - заявила Костюк.

Напомним, ранее Марта рассказала о своих спортивных мечтах.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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