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Осака расхвалила Свитолину после победы над ней

Наоми отметила характер украинки.
Сегодня, 13:02       Автор: Василий Медвидь

Японка Наоми Осака высказалась о матче с Элиной Свитолиной на Canadian Open.

По словам Осаки, она ожидала тяжелого матча, поскольку Элина обладает бойцовскими качествами.

"Я никогда не волнуюсь из-за статистики человека, с которым играю. Я знаю, что все очень сильны. Я играла с Элиной несколько раз ранее и знаю, что она одна из лучших бойцов в туре, поэтому я просто ждала непростого матча.

Больше всего я довольна тем, как я улучшила на тренировках свою физическую подготовку. Это, я думаю, очень помогло мне сегодня против Элины, потому что я знаю, что она одна из тех теннисисток в туре, кто двигается лучше всех, кто также часто возвращает тебе мячи.

Я чувствовала, что ей нужно буквально вытолкнуть меня с корта, если она хочет выиграть. Так что в этом плане для меня все сложилось прекрасно", - сказала Осака на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что Свитолина вылетела c Canadian Open, уступив Осаке в четвертьфинале.

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