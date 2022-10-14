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Калинина уступила в четвертьфинале турнира WTA250 в Румынии

Первая ракетка Украины не смогла переиграть спортсменку из России.
Сегодня, 22:19
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
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В рамках 1/4 финала турнира WTA в Клуж-Напоке Ангелина Калинина встретилась с россиянкой Анной Блинковой.

По итогам трех сетов украинская теннисистка не смогла переиграть свою соперницу - 7:6, 1:6, 3:6.

Матч длился два часа сорок минут. Украинка сделала один эйс, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3/6 брейк-поинтов.

В полуфинале Блинкова встретится с победительницей противостояния между Анной Бондар и Анастасией Потаповой.

Ангелина Калинина (Украина) - Анна Блинкова (Россия) - 7:6, 1:6, 3:6.

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