У бывшей первой ракетки мира Навратиловой обнаружили две формы рака

Спортсменке снова придется бороться за свою жизнь.

66-летняя экс-теннисистка Мартина Навратилова рассказала, что у нее диагностировали рак груди и горла, сообщает The Times.

Одна из самых титулованных теннисисток в истории уже второй раз в жизни сталкивается со смертельной болезнью. Напомним, что Навратилова уже побеждала рак в 2010 году, тогда болезнь отступила через полгода.

Еще в конце ноября женщина нашла у себя увеличенный лимфатический узел, а уже в больнице узнала, что у нее развились сразу две формы рака. Но сдаваться 18-кратная чемпионка не собирается.

"Это двойной удар. Дело серьезное, но все лечится, и я надеюсь на положительный результат. Какое-то время будет паршиво, но я буду бороться изо всех сил", – заявила Навратилова.

Также издание сообщает, что Мартина начнет лечение в ближайшее время в Нью-Йорке.