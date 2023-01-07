Алькарас пропустит Australian Open-2023

Первая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит первый турнир Большого шлема в этом году Australian Open, об этом спортсмен сообщил в своем Инстаграме.

19-летний испанец рассказал, что получил небольшое повреждение во время предсезонных тренировок и не успеет восстановиться до старта турнира.

"Когда я был на пике формы во время предсезонной подготовки, я получил травму из-за случайного, неестественного движения на тренировке. На этот раз это полуперепонковая мышца правой ноги.

Я столько работал, чтобы выйти на лучший уровень для Австралии, но, к сожалению, я не смогу сыграть на турнире в Коойонге и Australian Open.

Это тяжело, но я должен сохранять оптимизм, восстанавливаться и смотреть вперед. До встречи в 2024 году Australian Open", – написал Алькарас.

При отсутствии на турнире Алькараса самый высокий номер посева получит Рафаэль Надаль. Напомним, что Australian Open-2023 начнется уже 16 января.