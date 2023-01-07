iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Алькарас пропустит Australian Open-2023

Испанец получил повреждение на тренировке.
Сегодня, 10:36
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Первая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит первый турнир Большого шлема в этом году Australian Open, об этом спортсмен сообщил в своем Инстаграме.

19-летний испанец рассказал, что получил небольшое повреждение во время предсезонных тренировок и не успеет восстановиться до старта турнира.

"Когда я был на пике формы во время предсезонной подготовки, я получил травму из-за случайного, неестественного движения на тренировке. На этот раз это полуперепонковая мышца правой ноги.

Я столько работал, чтобы выйти на лучший уровень для Австралии, но, к сожалению, я не смогу сыграть на турнире в Коойонге и Australian Open.

Это тяжело, но я должен сохранять оптимизм, восстанавливаться и смотреть вперед. До встречи в 2024 году Australian Open", – написал Алькарас.

При отсутствии на турнире Алькараса самый высокий номер посева получит Рафаэль Надаль. Напомним, что Australian Open-2023 начнется уже 16 января.


Статьи по теме

Эберг выиграла гонку преследования в Поклюке, Джима - лучшая среди украинок Эберг выиграла гонку преследования в Поклюке, Джима - лучшая среди украинок
Шахтер Донецк: все трансферы Шахтер Донецк: все трансферы
Динамо Киев: все трансферы Динамо Киев: все трансферы
Дешам продлил контракт со сборной Франции Дешам продлил контракт со сборной Франции
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Биатлон13:09
Эберг выиграла гонку преследования в Поклюке, Джима - лучшая среди украинок
Украина12:56
Шахтер Донецк: все трансферы
Украина12:48
Динамо Киев: все трансферы
Европа12:46
Дешам продлил контракт со сборной Франции
Европа12:23
Ловрен отрицает обвинения в симпатиях к фашизму
Формула 111:37
Спринтерские гонки Формулы-1: что это и когда увидим
Европа11:36
Вильярреал - Реал: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании
ЧМ-202211:00
Новичок МЮ и экс-игрок Сити, Челси и Ливерпуля: каким видели состав Англии – чемпионов мира 2022
Бокс10:55
Британский проспект изъявил желание помочь Усику перед боем с Фьюри
Теннис10:36
Алькарас пропустит Australian Open-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK