Россиянин Рублев: Надеюсь, что скоро во всех странах наступит мир

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в финале турнира в Дубае и после него высказал мнение о событиях, которые уже больше года происходят в Украине после того, как его родная страна вероломно напала на суверенное государство.

"Конечно, это тяжело. Трудно об этом говорить, потому что даже если ты пытаешься просто играть в теннис или делать что-то другое, продолжать тренироваться, ты знаешь, что эти события влияют на тебя".

Нельзя делать так, будто ничего не происходит, потому что это ужасно.

"Это безумие, что так многие простые граждане страдают, гибнут. Единственное, на что я надеюсь, это то, что скоро будет мир в каждой стране", - цитирует Рублева Іnside the games.

Напомним, что сегодня обновился мировой рейтинг лучших теннисистов ATP, с которым можно ознакомиться на ISPORT.