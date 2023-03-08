Монфис: Свитолина скоро скажет, что хочет делать, и когда хочет вернуться

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился мнением по поводу возвращения своей жены Элины Свитолиной в профессиональный теннис.

По словам спортсмена, украинка восстанавливается после того, как родила дочь.

"Элина на пути к возвращению. Она очень мотивирована возвратиться. Это было поистине безумие, ведь она только что родила и, очевидно, была очень счастлива, но она очень хочет быстро вернуться в хорошую форму. Она хотела почувствовать, что может снова играть. Элина волновалась, потому что давно не играла. И ей достаточно хорошо удалось снова взять в руки ракетку. Это было замечательно".

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"Она тренируется, ей это нравится. Она начинает немного больше двигаться, потому что поначалу она не могла это делать достаточно интенсивно. Но сейчас стало лучше. Думаю, у нее есть определенные цели, поэтому я думаю, что она скоро скажет, что хочет делать и когда хочет вернуться", - приводит слова Монфиса официальный сайт ATP.

Ранее сообщалось, что Костюк стала седьмой украинкой, которая выигрывала WTA.