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Костюк стала седьмой украинкой, которая выигрывала WTA

Это первый трофей WTA для Марты в карьере!
Сегодня, 17:32
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой WTA 250 в Остине, обыграв в финале росиянку варвару грачову.

Для Костюк это стало первым трофеем WTA в карьере, также благодаря этому Марта поднялась на рекрдную для себя строчку - 40-ю. Выше нее из украинок только Ангелина Калинина (29).

Также Марта стала лишь седьмой украинкой в истории, кому покорялся данный трофей. 

Украинки, которые выигрывали трофей WTA:

  • Наталья Медведева (3 титула) + 1 (титул под флагом СССР)
  • Алена Бондаренко (2 титула)
  • Катерина Бондаренко (2 титула)
  • Элина Свитолина (16 титулов) + 1 (титул WTA 125)
  • Леся Цуренко (4 титула)
  • Даяна Ястремская (3 титула)

Свою победу Костюк посвятила Украине, а также дала комментарий по поводу войны с росией.

Важно отметить, что Марта не стала жать руку своей сопернице после победы, а также отказалась от совместной фотосессии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

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