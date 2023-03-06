Костюк стала седьмой украинкой, которая выигрывала WTA

Это первый трофей WTA для Марты в карьере!

Украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой WTA 250 в Остине, обыграв в финале росиянку варвару грачову.

Для Костюк это стало первым трофеем WTA в карьере, также благодаря этому Марта поднялась на рекрдную для себя строчку - 40-ю. Выше нее из украинок только Ангелина Калинина (29).

MARTA'S MOMENT ♥️@marta_kostyuk has won her maiden Hologic WTA Tour title in Austin 🏆#ATXOpen pic.twitter.com/jxK6bQAEOx — wta (@WTA) March 5, 2023

Также Марта стала лишь седьмой украинкой в истории, кому покорялся данный трофей.

Украинки, которые выигрывали трофей WTA:

Наталья Медведева (3 титула) + 1 (титул под флагом СССР)

Алена Бондаренко (2 титула)

Катерина Бондаренко (2 титула)

Элина Свитолина (16 титулов) + 1 (титул WTA 125)

Леся Цуренко (4 титула)

Даяна Ястремская (3 титула)

Свою победу Костюк посвятила Украине, а также дала комментарий по поводу войны с росией.

Важно отметить, что Марта не стала жать руку своей сопернице после победы, а также отказалась от совместной фотосессии.