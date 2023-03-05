Костюк выиграла первый одиночный турнир в карьере

В рамках финала турнира WTA250 в Остине, США украинка Марта Костюк встретилась с тенисисткой из государства-оккупанта Варварой Грачовой.

Костюк добыла уверенную победу над Грачовой в двух сэтах со счетом 6:3 и 7:5 соответственно.

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Матч длился один час и тридцать две минуты. За это время украинская теннисистка сделала 0 эйсов, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 1/6 брейк-поинтов.

Стоит отметить, что для Костюк это дебютный одиночный титул в профессиональной карьере.

Марта Костюк (Украина) - Варвара Грачова (россия) 6:3, 7:5