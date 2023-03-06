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Костюк посвятила Украине победу на турнире WTA

Украинская спортсменка достигла успеха в США.
Сегодня, 10:44
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №40) прокомментировала победу на турнире WTA 250 в Остине (США).

По словам нашей спортсменке, она посвящает победу Украине.

"Каждому, кто находится здесь на арене, и каждому, кто смотрит трансляцию, особенно в Украине, я хочу сказать — Слава Украине. Я хочу посвятить этот титул Украине и всем людям, кто борется и гибнет сейчас".

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"Очень особый момент. Спасибо каждому, кто приложил руку к организации этого турнира, много времени и работы понадобилось, это было нелегко. Еще на жеребьевке я говорила, что чувствую себя здесь как дома", - приводит слова Костюк WTA.

Ранее сообщалось, что украинский теннисист выступает против того, чтобы отстранять россиян и белорусов от Олимпиад.

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