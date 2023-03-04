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Украинский теннисист: Мне как спортсмену не понять, что хотят отстранить россиян и белорусов от Олимпиады

Олег Приходько высказал непопулярное мнение в украинском спорте.
Сегодня, 09:42
Олег Приходько / ФТУ
Олег Приходько / ФТУ

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько поделился мыслями о возможном отстранении россиян и белорусов от Олимпиады.

По словам украинского спортсмена, он не согласен с этим, ведь спортсмены всю жизнь идут к своей цели.

"По поводу отстранения от Олимпиады спортсменов с Беларуси и России, мне как спортсмену этого не понять. Я понимаю, что для всех ребят это мечта, к которой они шли всю жизнь. Я считаю, что спорт должен объединять людей. В древности, когда проходили Олимпиады, то все войны останавливались, а сейчас это часть войны".

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"Спортсменам нужно давать шанс реализоваться. У большинства это единственная Олимпиада в жизни. Я ставлю себя на их место, и не хотелось бы, чтобы меня отстранили от самого важного события в моей жизни, к которому я шел всю жизнь", - приводит слова Приходько БТУ.

Ранее сообщалось, что Джокович побил рекорд по количеству недель в статусе первой ракетки мира.


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