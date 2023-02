Джокович побил рекорд по количеству недель в статусе первой ракетки мира

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу покорилось новое достижение в карьере.

35-летний спортсмен стал рекордсменом как в мужском, так и в женском теннисе по количеству недель в статусе первой ракетки мира. Серб начинает 378 неделю на вершине рейтинга ATP.

По этому показателю Джокович превзошел немецкую теннисистку Штеффи Граф, которая была первой ракеткой мира на одну неделю меньше. Достижение немки держалось с 1997 года.

На третьем месте по количеству недель на вершине рейтинга находится Мартина Навратилова (322), а далее следуют Серена Уильямс (319) и Роджер Федерер (310).

378 - @DjokerNole today marks the 378th week over his career as the world's number one tennis player, breaking Steffi Graf's mark of 377 in combined male and female records. The next best in male rankings is Roger Federer at 310. Rarified. pic.twitter.com/QKoEtl4HIr