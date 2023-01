Отец Джоковича сфотографировался с фанатами путина и сказал "да здравствуют россияне"

На полуфинальном матче Australian Open-2023 между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым на сербской трибуне был замечен человек в черной футболке с запрещенной символикой - буквой "Z".

Как оказалось, это было не единственное пробитое дно в тот день.

Как сообщает The Guardian, тогда же "отличился" и отец Джоковича, Срджан Джокович. В опубликованном в социальных сетях видео Срджан фотографируется с фанатами "русского мира" и президента страны-террориста. Там же замечен лидер байкерской банды "Ночные волки" Александр Залдостанов - давний поклонник путина.

К тому же, перед тем, как уйти, Джокович-старший успел сказать "zivjeli russiyani", что переводится как "да здравствуют россияне".

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.



Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.



The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.



Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB