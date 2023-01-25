iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

На матч Australian Open между Джоковичем и россиянином пришел фанат с запрещенной символикой

Организация должна провести расследование.
Сегодня, 14:08
Андрей Рублев и Новак Джокович / Getty Images
Андрей Рублев и Новак Джокович / Getty Images

В рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии россиянин Андрей Рублев играл с Новаком Джоковичем. Победителем противостояния стал сербский теннисист, который обыграл соперника за три сеты.

Во время поединка произошел скандальный эпизод - на трибунах был замечен болельщик с запрещенной символикой.

Один из фанатов явился на игру в футболке, на которой изображен знак "Z".

Данный инцидент вызвал массовый резонанс среди зрителей поединка.

Отметим, что Андрей Рублев с первых дней полномасштабной войны выступает за ее окончания.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Australian Open.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович Андрей Рублев

Статьи по теме

Во время матча россиянина на Australian Open-2023 вывесили украинский флаг Во время матча россиянина на Australian Open-2023 вывесили украинский флаг
"Иди отсюда, придурок": Новак Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца "Иди отсюда, придурок": Новак Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
Джокович выиграл турнир в Аделаиде и взял свой 92-й титул Джокович выиграл турнир в Аделаиде и взял свой 92-й титул
ATP Finals: Джокович стал чемпионом в шестой раз ATP Finals: Джокович стал чемпионом в шестой раз
Помочь журналистам

Видео

Лацио - Милан 4:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Лацио - Милан 4:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров

Последние новости

Европа15:32
Экс-игрок Динамо завершил карьеру и получил должность в клубе российского блогера
Киберспорт14:55
BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляция матча NaVi - NiP
Биатлон14:35
Биатлон: онлайн-трансляция индивидуальной гонки у мужчин на чемпионате Европы
Теннис14:08
На матч Australian Open между Джоковичем и россиянином пришел фанат с запрещенной символикой
Биатлон14:05
Джима стала третьей, но получила серебро чемпионата Европы в индивидуальной гонке
Европа13:45
Счастливый отпуск: Месси поделился семейными фотографиями с курорта
Биатлон13:11
Джима завоевала бронзу чемпионата Европы в индивидуальной гонке
Теннис12:57
Australian Open (ATP): Пол обыграл Шелтона, Джокович оказался сильнее Рублева
Игровые12:50
Чемпионат мира-2023 по гандболу среди мужчин: определились четвертьфинальные пары турнира
Теннис12:40
"Немного нереально": Костюк оценила выход в полуфинал парного разряда Australian Open
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK