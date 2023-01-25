На матч Australian Open между Джоковичем и россиянином пришел фанат с запрещенной символикой

В рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии россиянин Андрей Рублев играл с Новаком Джоковичем. Победителем противостояния стал сербский теннисист, который обыграл соперника за три сеты.

Во время поединка произошел скандальный эпизод - на трибунах был замечен болельщик с запрещенной символикой.

Один из фанатов явился на игру в футболке, на которой изображен знак "Z".

Данный инцидент вызвал массовый резонанс среди зрителей поединка.

Отметим, что Андрей Рублев с первых дней полномасштабной войны выступает за ее окончания.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Australian Open.