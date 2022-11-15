"Мир, мир, мир. Все что нам нужно": Российский теннисист оставил послание на камере после победы на Итоговом турнире
Теннисист вновь сделал публичный жест против войны в Украине.
В рамках первого тура группового этапа российский теннисист Андрей Рублев (№7 ATP) встречался с соотечественником Даниилом Медведевым (№5 ATP) на Итоговом турнире.
Поединок закончился победой Рублева за три сеты - 6:7, 6:3, 7:6.
После матча российский теннисист оставил на камере послание, призвав к миру.
"Мир. Мир. Мир. Все, что нам нужно", - написал Рублев.
Стоит отметить, что в феврале Рублев призывал остановить войну в Украине.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Итогового турнира.