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"Мир, мир, мир. Все что нам нужно": Российский теннисист оставил послание на камере после победы на Итоговом турнире

Теннисист вновь сделал публичный жест против войны в Украине.
Сегодня, 08:42
Андрей Рублев / Getty Images
Андрей Рублев / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа российский теннисист Андрей Рублев (№7 ATP) встречался с соотечественником Даниилом Медведевым (№5 ATP) на Итоговом турнире.

Поединок закончился победой Рублева за три сеты - 6:7, 6:3, 7:6.

После матча российский теннисист оставил на камере послание, призвав к миру.

"Мир. Мир. Мир. Все, что нам нужно", - написал Рублев.

Стоит отметить, что в феврале Рублев призывал остановить войну в Украине.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Итогового турнира.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: итоговый турнир Андрей Рублев

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