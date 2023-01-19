Во время матча россиянина на Australian Open-2023 вывесили украинский флаг

Сам флаг ему никак не мешал, но он пожаловался на то, что ему кричали неприятные слова.

В четверг, 19 января, в Мельбурне состоялся матч второго раунда Australian Open, в котором сошлись Андрей Рублев и Эмиль Руусувуори.

Во время матча два фаната, которые находились возле россиянина, вывесили украинский флаг.

Спустя некоторое время между теннисистом и судьей состоялся разговор. Изначально СМИ начали писать о том, что спортсмен был недоволен флагом и просил его убрать.

Однако позже было опубликовано видео, в котором можно услышать, о чем именно они разговаривали. Рублеву не мешал украинский флаг, он не просил его убирать. Но при этом он указал на некоторые нелицеприятные выкрики в его адрес.

Rus oyuncu Andrey Rublev ‘in maçında açılan Ukrayna bayrağı ve sonrasında yaşanan diyalog



🗣 ‘Bayrak beni rahatsız etmiyor, sadece onlara daha sessiz olmalarını söyleyebilir misiniz?’pic.twitter.com/rmihhobKG9 — king (@kingofdropshots) January 19, 2023

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Этот матч Рублев выиграл со счетом 3:1. В следующем раунде он встретится с британцем Дэниэлом Эвансом, который победил Жереми Шарди 3:0.