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Гарсия - победительница Итогового турнира WTA

Француженка выиграла четвертый титул в сезоне.
Сегодня, 09:00
Каролин Гарсия / Getty Images
Каролин Гарсия / Getty Images

В ночь с 7 на 8 ноября состоялся финал Итогового турнира WTA, в котором играли Каролин Гарсия (№6) и Арина Соболенко (№7).

Победительницей турнира стала представительница Франции - 7:6 (4), 6:4.

Итоговый турнир WTA
Финал
Каролин Гарсия (Франция) – Арина Соболенко (нейтральный статус) - 7:6 (4), 6:4

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Гарсия выполнила 11 подач навылет и допустила 1 двойную ошибку.

Стоит отметить, что Каролин выиграла четвертый титул этого сезона. Всего же в карьере француженка выиграла 11 титулов.

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