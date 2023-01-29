Джокович в десятый раз выиграл Australian Open

В финале сербский теннисист победил Циципаса и вскоре вернется на первую строчку мирового рейтинга.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Australian Open-2023, одержав победу в финале над греком Стефаносом Циципасом.

В финальном противостоянии сербский теннисист взял первую партию со счетом 6:3, а во втором и третьем сетах справился с оппонентом на тай-брейках - 7:6(4), 7:6(5).

Соперники провели на корте 2 часа 56 минут. За это время серб выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-поинтов. Греческий теннисист выполнил 15 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один из трех брейк-поинтов.

Australian Open, Мельбурн, Австралия

ATP, одиночный разряд

Новак Джокович (Сербия, 4) - Стефанос Циципас (Греция, 3) 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

Джокович выиграл десятый из десяти сыгранных финалов Australian Open, в том числе четвертый подряд, в котором принимал участие.

Также эта победа стала для сербского теннисистка 22-й в 33 финалах на турнирах Большого шлема. Этот триумф в Мельбурне позволил ему сравняться по количеству трофеев на мэйджорах с Рафаэлем Надалем, который до этого момента с 22 победами был единоличным лидером по этому показателю.

В понедельник Джокович вернется на первую строчку мирового рейтинга впервые с июня прошлого года.

Напомним, что победительницей Australian Open-2023 в женской сетке стала Арина Соболенко.