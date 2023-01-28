Соболенко - победительница Australian Open-2023

Теннисистка из Беларуси сумела переломить ход встречи после проигрыша первого сета и выиграла свой первый турнир серии Большого шлема.

В субботу, 28 января, в Мельбурне состоялся финальный поединок Australian Open-2023.

В главном матче турнира сошлись Елена Рыбакина из Казахстана и Арина Соболенко из Беларуси, выступающая под нейтральным статусом.

В первом сете обе теннисистки допустили ошибки, проиграв гейм на своей подаче. В этом плане выиграла Рыбакина - она совершила сразу два брейк-поинта, что позволило ей забрать сет со счетом 6:4.

После небольшого перерыва Соболенко собралась и вынудила оппонентку проиграть гейм. Это оказался единственный брейк-поинт за весь сет, который завершился 6:3 в пользу представительницы Беларуси.

Судьба титула решилась в третьем сете, где Рыбакина была близка к проигрышу гейма на своей подаче два раза. И, к сожалению фанатов Елены, во втором случае она все же уступила, подарив сопернице преимущество.

После этого теннисистки выиграли по одному гейму, доведя счет в сете до 4:5 в пользу Соболенко, к которой перешло право на подачу.

Во время кульминации поединка Рыбакина отыграла три матч-поинта, но при этом между делом упустила возможность сделать брейк.

В итоге Соболенко реализовала четвертый матч-поинт и выиграла встречу. Для Арины Соболенко эта победа стала первой на турнирах серии Большого шлема.

Australian Open, Мельбурн (Австралия)

WTA, одиночный разряд

Елена Рыбакина (Казахстан) - Арина Соболенко (нейтральный статус) - 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)

Напомним, что на ISPORT вышел материал, в котором были подведены итоги выступления украинских теннисистов на Australian Open-2023.