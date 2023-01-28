Костюк вошла в историю, ранний вылет Ястремской и выступление Крутых: Итоги Украины на Australian Open-2023

В Австралии проходит один из главных турниров календарного года по теннису – Australian Open-2023. В мужской и женской сетки осталось сыграть финальные матчи, куда дошли лучшие теннисисты на сегодняшний день.

Украина была представлена в двух сетках, однако никто не смог зайти далеко, хоть и были громкие победы. Также в парном турнире одна из украинок была близка к финалу, но уступила в ½ финала.

ISPORT.ua рассказывает о том, как выступили украинцы в Австралии.

Женщины

Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катерина Байндль, Леся Цуренко – такое представительство имела Украина в женской сетке. Болельщики рассчитывали на громкие победы, хоть и выйти в решающие стадии шансов было мало.

Первый круг соревнования преодолеть смогли не все, а именно: Леся Цуренко без шансов уступила Каролине Муховой (Чехия), а Даяна Ястремская завершила турнира, проиграв Елене Остапенко (Латвия).

Ангелина Калинина, Екатерина Байндль и Марта Костюк прошли не только первый этап, но и второй. Забегая наперед, все украинки синхронно завершили свое участие в 1/16 финала, но давайте подробнее.

Ангелина Калинина – первая ракетка Украины в мировом рейтинге. В первом круге соревнования она уверенно обыграла Коко Вандевеге из США (6:3, 6:1), а во втором раунде сенсационно обыграла Петру Квитову (Чехия), которая идет в ТОП-15 мирового рейтинга. Девушки показали зрелищную игру, по итогам чего Ангелина пробилась дальше (7:5, 6:4). В третьем круг Калинина не смогла сотворить еще одну сенсацию, уступив другой представительнице Чехии Барборае Крейчиковей (2:6, 3:6:).

Екатерина Байндль стремительно улучшает свою игру в последнее время. Ей удалось достичь успеха, пройдя несколько этапов. В первом круге она обыграла представительницу страны-агрессора, а далее одолеть американку Кэти Макнелли (6:1, 7:6(4)). Примечательно, что в двух встречах Екатерина была аутсайдером. Далее же Байндль стала жертвой все той же Остапенко, которая до этого выбила Костюк. Екатерина навязать ей борьбу не смогла – 3:6, 0:6.

Марта Костюк – наиболее опытная из украинок на Открытом чемпионате Австралии, ведь уже доходила до третьего этапа, как и в этот раз. Сначала Марта обыграла Аманду Анисимову из США (6:3, 6:4), а затем одолела австралийку Оливию Гадецки (6:2, 6:1). В 1/16 фианал Костюк без шансов уступила третьей ракетке мира Джессике Пегуле (США) – 0:6, 2:6.

Несмотря на синхронный вылет, девушки установили свои лучшие результаты в Австралии, а Костюк повторила данный результат. Украинки показали достойную игру, пускай где-то и была удача на нашей стороне. Точно можно сказать, что Ангелина, Екатерина и Марта могут записать этот турнир в свой актив. Что касается Леси Цуренко и Даяны Ястремской, то не стоит их критиковать за ранние вылеты, ведь им противостояли более мастеровитее соперницы, которым удалось подойти к турниру в лучшей форме.

Мужчины

Единственным представителем в мужской сетки от Украины был Алексей Крутых, который пробился в основной этап турнира, пройдя квалификацию. В первом же круге украинец встретился с многократным чемпионом различных турниров – Диего Шварцманом из Аргентины.

Крутых показал достойную и яркую игру, навязав борьбу сопернику. Аргентинец добыл победу со счетом – 3:1, но Алексей заслужил уважение, ведь боролся до конца, чтобы пробиться в следующий раунд.

Вообще, в последнее время Крутых сделал большой рывок в своей игре, что позволило ему впервые сыграть в Открытом чемпионате Австралии, а незадолго до этого выиграть турнир в Испании.

Парный турнир

В парном турнире выступали украинки – Ангелина Калинина, Марта Костюк и сестры Киченок. Наибольшего успеха достигла Марта Костюк, которая в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе, дошли до полуфинала, – им оставался лишь последний шаг, чтобы выйти в финал.

На пути к ½ финала украинка и румынка одолели многих фаворитов – Даниэль Коллинз/Хизер Уотсон (2:0), Николь Мелихаз-Мартинес/Эллен Перес (2:1), Маркету Воундрушеву/Мириам Колодеяву (2:0) и Сторм Сандерс/Элизе Мертенс (2:1).

В ½ финала Костюк и Русе уступили главным фаворитом парного разряда – Барборе Крейчиковой/Катерине Синяковой (Чехия) – 2:6, 2:6.

Несмотря на обидное поражение, Костюк может похвастаться индивидуальным достижением. Она стала первой украинкой за последние 15 лет, которая дошла до полуфинала парного разряда у женщин в Австралии. Ранее это удалось сестрам Бондаренко - Альоне и Екатерине, которые в 2008 году и выиграли турнир.

В смешанном парном разряде выступила лишь Людмила Киченок. Украинка в паре с представителем Эквадора Гонсало Эскобаром вылетели по итогам первого круга.

Оценки

Если подытожить все вышесказанное, то оценивать выступление наших представителей нужно по-разному. Кто проявил себя круто, кто точно рассчитывал на другое.

Оценка ужасно: Людмила Киченок вылетела из парных турниров после первых же этапов.

Людмила Киченок вылетела из парных турниров после первых же этапов. Оценка получше, чем ужасно : Надежда Киченок принимала участие только в парном турнире среди женщин, где смогла пройти только один этап.

: Надежда Киченок принимала участие только в парном турнире среди женщин, где смогла пройти только один этап. Оценка плохо : Даяна Ястремская вылетела сразу после первого этапа.

: Даяна Ястремская вылетела сразу после первого этапа. Оценка нормально : Леся Цуренко тоже не проявила себя, вылетев сразу. Однако девушка пройшла квалификацию, что заслуживает похвалы.

: Леся Цуренко тоже не проявила себя, вылетев сразу. Однако девушка пройшла квалификацию, что заслуживает похвалы. Оценка хорошо : Алексей Крутых прошел квалификацию, где впервые сыграл в основной сетке турнира.

: Алексей Крутых прошел квалификацию, где впервые сыграл в основной сетке турнира. Оценка отлично : Ангелина Калинина дошла до третьего этапа в основной сетке и до третьего этапа в парном турнире.

: Ангелина Калинина дошла до третьего этапа в основной сетке и до третьего этапа в парном турнире. Оценка отлично : Екатерина Байндль впервые в карьере дошла до третьего этапа.

: Екатерина Байндль впервые в карьере дошла до третьего этапа. Оценка супер: Марта Костюк была близка к матчу за трофей (в парном турнире), а также неплохо проявила себя в женской сетке.

Отметим, что финальные игры турнира в различных сетках и разрядах пройдут на этих выходных. На ISPORT доступны сетки мужского и женского разряда.

Дмитрий Данец