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Стаховский: Тяжелее всего видеть отчаяние людей, потерявших все

Украинский теннисист высказался о войне.
Сегодня, 15:13
Cергей Стаховский / Instagram
Cергей Стаховский / Instagram

Украинец Сергей Стаховский поделился мыслями о войне на территории Украины.

Теннисист рассказал, что ему болит сильнее всего. По словам Стаховского, видеть отчаяние тех, кто все потерял очень тяжело.

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Труднее всего видеть отчаяние людей, которые потеряли все, потеряли семьи, потеряли детей, потеряли дом, боролись за каждого. Уровень потери совсем другой.... Имею в виду, что отчаяние, горе, разрушение – это действительно трудно принять.

Я получил сотни уведомлений от своих коллег. Трудно, потому что у них своя жизнь. Что они могут сказать? Что им жалко? Я знаю, что им жаль, и они это говорят, но больше нечего сказать, потому что ужасная ситуация – я в окопах, а они живут своей жизнью.

Мы говорим о людях (спортсменах), которые не высказали своей позиции, которые не сказали, что они против войны, которые не сказали, что они против вторжения в Украину, фактически ничего не сказали.

Но когда идет война, дело не в том, поддерживают они или нет. Речь идет о том, можно ли убивать, можно ли врываться в другую страну. Потому что есть поддерживающие страны, включая Австралию и все другие страны, где они соревнуются.

Итак, страны тратят миллионы долларов, чтобы помочь Украине выиграть войну, но они платят миллионы долларов россиянам, платящим налоги. Удивительно», - сказал Стаховский.

Напомним, что спортсмен защищает Украину от оккупантов в рядах территориальной обороны.


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