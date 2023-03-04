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Джоковичу отказали во въезде в США, первая ракетка пропустит два турнира

Сербский теннисист не сыграет на Мастерсах в Индиан-Уэллсе и Майами.
Сегодня, 11:58
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу отказали во въезде в США для участия в двух турнирах серии ATP Мастерс 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.

Об этом сообщает американский сенатор Рик Скотт в Twitter.

35-летний сербский теннисист просил, чтобы для него сделали исключение и пустили в страну без прививки от коронавируса, но получил отказ.

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Власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая.

Таким образом, Джокович пропустит Мастерсы в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут с 6 по 19 марта и с 19 марта по 2 апреля соответственно.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович побил рекорд по количеству недель в статусе первой ракетки мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новак Джокович ATP

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