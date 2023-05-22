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Украинская теннисистка Страхова сыграла в паре с росиянкой

И подобное она вытворяет не в первый раз.
Вчера, 22:17
Валерия Страхова / btu.org.ua
Валерия Страхова / btu.org.ua

132-я ракетка мира украинка Валерия Страхова выступила на турнире в Марокко вместе с росиянкой ириной хромачевой.

Страхова и хромачева обыграли в 1/8 финала преставительниц Грузии и Египта Нателу Дзаламидзе и Маяр Шериф.

Стоит отметить, что со стороны нашей теннисистки это не первый подобный поступок во время полномасштабного вторжения соседей из-за поребрика.

В январе этого года Страхова играла вместе с аминой аншой, а в марте снова-таки с хромачевой.

При этом в Федерации тенниса Украины многие, включая и вицепрезидента, считают Валерию проросийски настроенной.

Ранее, напомним, Марта Костюк объявила о создании соственного фонда, который в рамках первой инициативе восстановит детский центр в киевской области.


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