И подобное она вытворяет не в первый раз.

132-я ракетка мира украинка Валерия Страхова выступила на турнире в Марокко вместе с росиянкой ириной хромачевой.

Страхова и хромачева обыграли в 1/8 финала преставительниц Грузии и Египта Нателу Дзаламидзе и Маяр Шериф.

Стоит отметить, что со стороны нашей теннисистки это не первый подобный поступок во время полномасштабного вторжения соседей из-за поребрика.

В январе этого года Страхова играла вместе с аминой аншой, а в марте снова-таки с хромачевой.

При этом в Федерации тенниса Украины многие, включая и вицепрезидента, считают Валерию проросийски настроенной.

Ранее, напомним, Марта Костюк объявила о создании соственного фонда, который в рамках первой инициативе восстановит детский центр в киевской области.