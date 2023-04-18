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Костюк объявила о создании благотворительного фонда

В рамках первой инициативе теннисистка хочет помочь детского дому.
Сегодня, 11:09
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Первая ракетка Украины Марта Костюк объявила о создании благотворительного фонда, а также рассказала о первой его инициативе.

Соответствующее заявление появилось на страницах фонда и теннисистки в Инстаграме. Согласно ему, Костюк объявила сбор денег для детского дома в Киевской области.

"Много недель я работаю над созданием личного проекта, в который вложила всю душу и сердце. Проект о том, что болит давно и сильно.

Обездоленные дети Украины, которые страдают от тяжелых жизненных обстоятельств, недостаточного внимания, заботы, отсутствия базовых условий, а сейчас - от трагических событий в неньке-Украине. Собрав вместе все возможности, контакты и идеи, мы создали благотворительный фонд", - говорится в заявлении.

В рамках своей первой инициативы фонд Марты Костюк намерен собрать 20 тысяч долларов для детского центра социальной реабилитации Сезенков.

Напомним, ранее Марта Костюк сообщила о своей помолвке.

 

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