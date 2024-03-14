"Хитрая соперница": Костюк оценила победу над россиянкой в США

Украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Потаповой (№33 WTA) в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

По словам спортсменки, она не могла представить, что дойдет до полуфинала.

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"Тот, кто смотрит Форс-мажоры, знает, что Харви Спектер сказал: "Я не играю с шансами, я играю с людьми". Сегодня я не играла с людьми, я играла на победу. Это было очень сложно.

Анастасия очень хитрая соперница, она всегда борется, поэтому я пыталась сконцентрированной до конца. Я чувствую, что стала немного пассивной, словно ожидая.

Она совершала много непринужденных ошибок в начале второго сета, поэтому было непросто, когда она вернулась в игру. Честно говоря, 6-0, 3-0, пожалуй, самый плохой счет в мире.

Это выглядит очень сюрреалистично. Если бы кто сказал мне 2 или 3 недели назад, что я выйду в полуфинал, я бы никогда в это не поверила", - приводит слова Костюк The Tennis Letter.

Ранее Костюк назвала трех лучших теннисисток мира на данный момент.

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