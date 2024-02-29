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Костюк назвала трех лучших теннисисток мира на данный момент

Украинка оценила влияние Олимпиады на уровень игры.
Сегодня, 19:05
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Третья ракетка Украины Марта Костюк поделилась мнением о теннисистках.

По словам украинки, сейчас она выделяет для себя несколько лидеров, которые находятся в отличной форме.

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"Для меня все осталось по-прежнему. Это Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Мне кажется, они в любом случае самые стабильные. Конечно, все устают, календарь очень сложный, особенно в этом году из-за Олимпиады. 

Мне кажется, что если они свежие, то они будут в этой тройке. Но они не могут быть свежими каждую неделю... В этом вся суть", - отметила Марта.

Напомним, Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего.

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