Костюк назвала трех лучших теннисисток мира на данный момент

Третья ракетка Украины Марта Костюк поделилась мнением о теннисистках.

По словам украинки, сейчас она выделяет для себя несколько лидеров, которые находятся в отличной форме.

"Для меня все осталось по-прежнему. Это Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Мне кажется, они в любом случае самые стабильные. Конечно, все устают, календарь очень сложный, особенно в этом году из-за Олимпиады.

Мне кажется, что если они свежие, то они будут в этой тройке. Но они не могут быть свежими каждую неделю... В этом вся суть", - отметила Марта.

Marta Kostyuk says Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, & Elena Rybakina are still the top 3 women to beat in 2024:



"For me, it stays the same. Iga, Aryna, & Rybakina. I think they're the most consistent anyways. Of course, everyone gets tired, it's a very difficult calendar……