Ястремская не пожала руку уроженке россии после победы на Уимблдоне

Украинка не стала обращать внимание на то, что у Грачевой гражданство европейской страны.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№27 WTA) пробилась в третий круг Уимблдона.

Во втором матче наша спортсменка обыграла Варвару Грачеву, которая представляет Францию.

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Ястремская отказалась пожать ей руку после поединка.

Девушка летом прошлого года сменила российское гражданство во французское.

Отметим, что в первом круге Грачевой руку не пожала Леся Цуренко.

В третьем круге Ястремская сыграет с хорваткой Донной Векич.

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