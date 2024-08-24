"Будем бороться": Свитолина поздравила с Днем Независимости Украины
Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила с Днем Независимости Украины.
Девушка опубликовала пост на своей странице в Instagram.
"Мир узнал Украину благодаря невероятной силе и борьбе за независимость.
Именно ее в который раз у нас пытались забрать. Цена свободы самая высокая и необратимая. Светлая память героям, отдавшим свою жизнь в этой борьбе… Низкий поклон нашим воинам, стоящим на защите прав и свобод каждого украинца.
За независимость мы будем бороться, гордиться и помнить и делать все, чтобы будущие поколения жили в свободной стране.
С Днем Независимости Украины", – написала Свитолина.
Ранее известный украинский боксер высказался о флаге Украины.
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