"Будем бороться": Свитолина поздравила с Днем Независимости Украины

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила с Днем Независимости Украины.

Девушка опубликовала пост на своей странице в Instagram.

"Мир узнал Украину благодаря невероятной силе и борьбе за независимость.

Именно ее в который раз у нас пытались забрать. Цена свободы самая высокая и необратимая. Светлая память героям, отдавшим свою жизнь в этой борьбе… Низкий поклон нашим воинам, стоящим на защите прав и свобод каждого украинца.

За независимость мы будем бороться, гордиться и помнить и делать все, чтобы будущие поколения жили в свободной стране.

С Днем Независимости Украины", – написала Свитолина.

Ранее известный украинский боксер высказался о флаге Украины.

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