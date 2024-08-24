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"Подмена понятий": известный украинский боксер высказался о флаге Украины

Митрофанов сделал пост в социальной сети.
Сегодня, 09:16
Дмитрий Митрофанов / instagram.com/mitrofanow
Дмитрий Митрофанов / instagram.com/mitrofanow

Украинский боксер в среднем весе Дмитрий Митрофанов опубликовал пост в Instagram.

Спортсмен высказался о национальном флаге Украины.

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"Флаг у нас желто-голубой. Ничего не изменилось, я живу в республике. А сине-желтый – это подмена понятий и свержение конституционного строя. Со школы и института – флаг – желто-голубой. Так есть, так было и так будет. Украинская Республика ахо. Народ!

Кто сознательно нас пытается ввести в заблуждение, а главное зачем?".

Напомним, 23 августа в Украине отмечался День флага.

Ранее авторитетное издание назвало боксера, который был сложнейшим соперником Усика.

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