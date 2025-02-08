Индийская школьница установила новое возрастное достижение женского тенниса

Маая Раджешваран Ревати зажгла на турнире WTA 125, где уже дошла до полуфинала. Она стала первой теннисисткой 2009 года рождения, которой покорилось подобное достижение, сообщает официальный сайт тура.

Школьница получила уайлд-кард на Mumbai Open. Сначала Раджешваран Ревати одолела два раунда квалификации, а затем в основной сетке соревнований выбила нейтральную белоруску Шиманович, казахскую теннисистку Дияс и японку Ямагучи. 8 февраля она сразится со швейцаркой Тайхманн за путевку в финал.

До мумбайского турнира Раджешваран Ревати никогда не играла против представительниц топ-300. Теперь же за ее плечами три победы против них. Сенсационные результаты позволят индуске взлететь минимум на 645-е место в обновленном рейтинге WTA.

К слову, ранее Калинина проиграла четвертьфинал в Клуже.

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