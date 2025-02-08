Чемпионка US Open-2019 отложила возвращение на корт из-за неспортивных проблем

Бьянка Андрееску изменила сроки возвращения в теннис. 24-летняя спортсменка начнет сезон-2025 позже из-за аппендицита, сообщает WTA Tennis.

Канадка попала на хирургический стол. Она внезапно почувствовала сильную боль в животе, а после диагностики врачи удалили воспаленный аппендикс. Андрееску уже приступила к восстановлению и запланировала выйти на корт в грунтовый сезон.

Канадская теннисистка взяла перерыв в карьере в прошлом октябре. Тогда она связала паузу с личными причинами и хотела вернуться к выступлениям после Australian Open.

Кстати, индуска Раджешваран Ревати установила возрастное достижение в женском туре.

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